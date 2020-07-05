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Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkına Ahu Yağtu engeli! Eski eş eve gelince Serenay gitti

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı kaldığı yerden devam ederken, Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki alyans dikkat çekmişti. Evlilik ve hamilelik iddiasıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez de Ahu Yağtu ile gündeme geldi. Bodrum'da tatil yapan Serenay ve Cem'in arasına Ahu Yağtu girdi. İddiaya göre oğlu Kemal Yılmaz ile Bodrum'daki yazlığa gelen Ahu Yağtu'nun bu hareketi üzerine Serenay Assos'a gitti ve doğum gününü arkadaşlarıyla geçirdi. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ise Instagram'dan Bodrum paylaşımlarına devam ediyor.

05.07.2020 13:42 - Son Güncelleme: 05.07.2020 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





