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Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkına Ahu Yağtu engeli! Eski eş eve gelince Serenay gitti
Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkına Ahu Yağtu engeli! Eski eş eve gelince Serenay gitti
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı kaldığı yerden devam ederken, Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki alyans dikkat çekmişti. Evlilik ve hamilelik iddiasıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez de Ahu Yağtu ile gündeme geldi. Bodrum'da tatil yapan Serenay ve Cem'in arasına Ahu Yağtu girdi. İddiaya göre oğlu Kemal Yılmaz ile Bodrum'daki yazlığa gelen Ahu Yağtu'nun bu hareketi üzerine Serenay Assos'a gitti ve doğum gününü arkadaşlarıyla geçirdi. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ise Instagram'dan Bodrum paylaşımlarına devam ediyor.
05.07.2020 13:42
- Son Güncelleme: 05.07.2020 14:14
Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına Ahu Yağtu engeli! 2020'nin çok konuşulan aşkları arasında yer alan Serenay Cem ilişkisi tüm hızıyla devam ederken, eski eş cephesinden şaşırtan bir adım geldi. Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde tatilde olan çifin tatili, Ahu Yağtu engeline takıldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli ile aynı günde doğan (1 Temmuz) Sarıkaya, doğum gününü arkadaşlarıyla geçirmek zorunda kaldı.
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz ve annesi Ahu Yağtu'un Bodrum'daki yazlığa gelmesinin ardından Serenay Sarıkaya arkadaşları ile Assos'a tatile gitti. Burada doğum gününü de kutlayan Sarıkaya, yeni yaşına sevgilisi Cem Yılmaz olmadan girdi.
Serenay Sarıkaya, son günlerde Instagram paylaşımlarını arttırdı. Kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliği olan Serenay Sarıkaya'nın güneş batarken çekildiği fotoğraflar sosyal medyada şok etkisi yarattı.
Sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya, mayolu fotoğrafını paylaştı.