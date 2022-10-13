Serenay Sarıkaya arabasında görüntülendi flaşlar patlayınca şaşkına döndü! Tuba Büyüküstün'le aşkı bittikten sonra Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde Alina Boz'u yakın takibe almış ancak bu durumdan rahatsız olan Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Evirgen'in daha sonra oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile buluştuğu kulislerde yer almış hatta ikili daha sonra aynı araçta yakalanmış ve 'arkadaşız' açıklamasında bulunmuştu. Çekimler için gittiği Adana'dan dönen Serenay Sarıkaya, akşam yemeği sonrası mekandan çıkarken görüntülendi. Evirgen'le ilgili soruları duyunca hızla uzaklamak isteyen Sarıkaya'nın bu tavrı merak konusu oldu. İşte Takvim.com.tr'den Doğan Savaş imzalı o anlar...