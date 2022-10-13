Serenay Sarıkaya arabasında görüntülendi flaşlar patlayınca şaşkına döndü! Umut Evirgen sorusunu duyunca...

Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; "Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.