Serenay Sarıkaya arabasında görüntülendi flaşlar patlayınca şaşkına döndü! Umut Evirgen sorusunu duyunca...
Serenay Sarıkaya arabasında görüntülendi flaşlar patlayınca şaşkına döndü! Tuba Büyüküstün'le aşkı bittikten sonra Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde Alina Boz'u yakın takibe almış ancak bu durumdan rahatsız olan Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Evirgen'in daha sonra oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile buluştuğu kulislerde yer almış hatta ikili daha sonra aynı araçta yakalanmış ve 'arkadaşız' açıklamasında bulunmuştu. Çekimler için gittiği Adana'dan dönen Serenay Sarıkaya, akşam yemeği sonrası mekandan çıkarken görüntülendi. Evirgen'le ilgili soruları duyunca hızla uzaklamak isteyen Sarıkaya'nın bu tavrı merak konusu oldu. İşte Takvim.com.tr'den Doğan Savaş imzalı o anlar...
Serenay Sarıkaya arabasında görüntülendi flaşlar patlayınca şaşkına döndü! Umut Evirgen sorusunu duyan Serenay Sarıkaya hızla uzaklaştı.
Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; "Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 30 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ
Yaz başı Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen'in bir mekanda eğlendikleri anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.