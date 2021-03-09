Seren Serengil hakim karşısında! ''Bir kadın olarak şiddet görüyorum Can Tanrıyar’dan''

Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Seren Serengil, hakim karşısına çıktı. Paylaşımını kabul eden Serengil, "Hakaret kastım yoktur. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim. Bir kadın olarak şiddet görüyorum Can Tanrıyar’dan" dedi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil katıldı. Müşteki Can Tanrıyar'ı ise avukatı temsil etti. Sanık Seren Serengil, kimlik sorgusunda sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

Sanık Serengil savunmasında, 17 yıldır televizyonda program yaptığını belirterek "Can Tanrıyar'ı bu camiadan tanıyorum. Sabah programı yaptığım sırada müştekinin eski eşi Petek Dinçöz'ü yayınlamamı istemişti. Ayrılma kararı aldığı için müşteki eski eşini sürekli tehdit ediyormuş. Şantaj uyguluyormuş. Petek Dinçöz bu iddialarla ana habere kadar çıktı.

Hatta Cumhurbaşkanının eşinden de yardım istedi. Sonra müşteki Petek hanımın annesiyle ilgili asılsız iddialarda bulunmaya başladı. Petek hanımı hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansıdı. Müştekinin eskiden beri basını ve medyayı tanıdığı için yönlendirme yaptığı yönünde haberler çıktı." dedi.