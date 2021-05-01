RAMAZAN İMSAKİYE
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşkıyla görüntülendi

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşkıyla görüntülendi
01.05.2021 17:16
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Ünlü popçu Serdar Ortaç’ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, ayrılıktan sonra özel hayatında sessiz kaldı. Pandemiyle birlikte ülkesi İrlanda’ya geri dönüp orada kalan 28 yaşındaki model, dün sürpriz yaptı.


Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, ayrılıktan sonra özel hayatında sessiz kaldı. Pandemiyle birlikte ülkesi İrlanda'ya geri dönüp orada kalan 28 yaşındaki model, dün sürpriz yaptı.

Eski yenge, çıktığı Meksika tatilinde yeni sevgilisiyle aşkını ilan etti. Chloe Loughah, sahilden paylaştığı fotoğrafına kalp emojisi koymakla yetinirken aşkının ismini sakladı.

POPÇU DAHA HIZLI ÇIKMIŞTI
Chloe Loughnan, aşkını dün açıklarken; Serdar Ortaç, uzun süredir müzisyen Seçil Gür ile birlikte. İkili, önceki gün de İstinyePark'ta kapanma öncesi son alışverişlerini yaparken görüntülendi.

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