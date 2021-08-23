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Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi 'evlendiğim için pişmanım'

Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi 'evlendiğim için pişmanım'
23.08.2021 11:44
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Serdar Ortaç'ın Chloe pişmanlığı bir türlü dinmek bilmiyor. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014–2019 yılları arasında evli kalmıştı. Evliliklerinde olduğu gibi boşanmalarıyla da olay yaratan ünlü çift, boşanmak üzere geldikleri mahkemeye bile kol kola gelmişti. Ancak ne olduysa Chloe'nin nafaka istemesiyle oldu. Nafaka krizinin ardından üzerine bir de Chloe, Serdar Ortaç'a icra yollayınca iş çığrından çıktı. Son olarak beş yıl evli kaldığı model Chloe Loughnan hakkında "Nafaka verdiğim için pişmanım" sözleriyle dikkat çeken şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez de evlilikle ilgili pişmanlığını dile getirdi.


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