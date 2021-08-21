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Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi 'evlendiğim için pişmanım'

Serdar Ortaç'ın Chloe pişmanlığı bir türlü dinmek bilmiyor. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014&ndash;2019 yılları arasında evli kalmıştı. Evliliklerinde olduğu gibi boşanmalarıyla da olay yaratan ünlü çift, boşanmak üzere geldikleri mahkemeye bile kol kola gelmişti. Ancak ne olduysa Chloe'nin nafaka istemesiyle oldu. Nafaka krizinin ardından üzerine bir de Chloe, Serdar Ortaç'a icra yollayınca iş çığrından çıktı. Son olarak beş yıl evli kaldığı model Chloe Loughnan hakkında "Nafaka verdiğim için pişmanım" sözleriyle dikkat çeken şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez de evlilikle ilgili pişmanlığını dile getirdi.

21.08.2021 13:14 - Son Güncelleme: 21.08.2021 13:14
Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi ’evlendiğim için pişmanım’

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü popçu, yeni ve eski şarkılarını seslendirdi.

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Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi ’evlendiğim için pişmanım’

"EVDE KALDIM"
İki yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Ortaç, sahnede eleştirilerine devam etti.

Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi ’evlendiğim için pişmanım’

51 yaşındaki şarkıcı, "Hepimiz hata yapabiliriz; ben evlenmekle hata yaptım, şimdi ise evde kaldım. Bu saatten sonrada evlenmeye niyetim yok" açıklamasında bulundu.

Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi ’evlendiğim için pişmanım’

NELER YAŞANDI?

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi ’evlendiğim için pişmanım’

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" şeklinde konuşmuştu.

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