Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi 'evlendiğim için pişmanım'
Serdar Ortaç'ın Chloe pişmanlığı bir türlü dinmek bilmiyor. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014–2019 yılları arasında evli kalmıştı. Evliliklerinde olduğu gibi boşanmalarıyla da olay yaratan ünlü çift, boşanmak üzere geldikleri mahkemeye bile kol kola gelmişti. Ancak ne olduysa Chloe'nin nafaka istemesiyle oldu. Nafaka krizinin ardından üzerine bir de Chloe, Serdar Ortaç'a icra yollayınca iş çığrından çıktı. Son olarak beş yıl evli kaldığı model Chloe Loughnan hakkında "Nafaka verdiğim için pişmanım" sözleriyle dikkat çeken şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez de evlilikle ilgili pişmanlığını dile getirdi.
21.08.2021 13:14
- Son Güncelleme: 21.08.2021 13:14
2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü popçu, yeni ve eski şarkılarını seslendirdi.
NELER YAŞANDI?
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.