Serdar Ortaç kendisini nafaka bahanesiyle sömüren Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi ’evlendiğim için pişmanım’

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü popçu, yeni ve eski şarkılarını seslendirdi.