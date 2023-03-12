Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! Kardeş acısıyla yüreği yandı dostları yalnız bırakmadı

Son dakika... Serdar Ortaç cenazede ayakta durmakta zorlandı! H1N1 virüsüne yenik düşmüştü kardeş acısıyla yüreği yandı, dostları acı gününde yalnız bırakmadı. Önceki akşam Altunizade'deki bir hastanede görüldüğü bilgisi gelen Serdar Ortaç'ın kardeşinden acı haber geldi. 2 çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ın hastalığının H1N1 virüsü olduğunu belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti ancak gelen haber ünlü sanatçıyı derinden sarstı. Cenaze namazı Suadiye Camii'nde kılınan Serkan Ortaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.