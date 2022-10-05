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Seray Sever kumsaldan peş peşe paylaştı!

Seray Sever kumsaldan peş peşe paylaştı!
05.10.2022 19:09 - Son Güncelleme: 05.10.2022 19:10

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Mayıs ayında ikizlerine kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu. Ancak Sever bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Bodrum'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, şezlongda güneşlendiği anları paylaştı. Çiçeği burnunda anne Sever'i görenler "Kim der 49 yaşında" yorumunda bulundu. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...

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