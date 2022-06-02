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Semra Kaynana’dan oğlu Ata’nın ölümüne ilişkin çok konuşulacak itiraflar

Semra Kaynana’dan oğlu Ata’nın ölümüne ilişkin çok konuşulacak itiraflar
02.06.2022 17:55 - Son Güncelleme: 02.06.2022 17:55

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Gelinim Olur Musun'un Semra kaynanası oğlu Ata'nın öldürülmesi hakkında bakın neler anlattı! İbrahim Tatlıses detayı kısa sürede dikkat çekti. Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" adlı yarışmayla adını duyuran Semra Yücel, oğlu Ata'nın otel odasında aşırı dozdan öldürülmesiyle ilgili itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Semra Kaynana oğlunun aşırı dozdan öldüğüyle ilgili sorulara yanıt verdi. Semra Yücel Ata'nın ölümüyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Benim düşüncem Ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Asena o dava vardı, gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem 'Öldüremedik ölümden beteriyle yargılayalım' dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş, oradan 1 milyar para alacaktı sunuculuk yapıp... Ata'ya kötü maddeyi masada veriyorlar, yığılmış zaten içince..."

Semra Kaynana ilk haberi verenin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi. Semra Kaynana "Allah razı olsun en büyük dostummuş ilk halimizi hatırımızı soran o oldu" dedi.

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