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Selin Ciğerci Survivor'dan çıkan sevgilisini suçüstü yakalamaya çalışınca olanlar oldu! Olay görüntüye Demet Akalın da kayıtsız kalmadı

Selin Ciğerci Survivor'dan çıkan sevgilisini suçüstü yakalamaya çalışınca olanlar oldu! Olay görüntüye Demet Akalın da kayıtsız kalmadı
13.11.2022 14:47

OTOMATİK OYNAT

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Gökhan Çıra'nın ihanetine uğramıştı... Selin Ciğerci Survivor'dan çıkan sevgilisini suçüstü yakalamaya çalıştı ortaya çıkan görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın da dayanamadı yorumu yapıştırdı... Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci eski yaşadıklarının etkisinde olacak ki yeni sevgilisiyle eğlenmeye gittiği mekanda yaptığı hareketle adından söz ettirdi. Selin Ciğerci yeni sevgilisi Asil Cengiz'in telefonuna bakarken çevredekilere yakalanınca ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. Küs olduğu Demet Akalın da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak yorum yaptı.

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