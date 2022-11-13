Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! 5 ay evli kalmışlardı bomba sözler: "Sen çoook yalandın!"

Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! 5 ay evli kalmışlardı... Boşanmanın ardından zor günler geçiren ve soluğu tatil yapmak ve kafa dağıtmak için Paris'te alan Hadise konser maratonuna devam ediyor. Önceki akşam konserinde giydiği mini elbisesi ve kalça dansıyla gündeme gelen Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler'e göndermede bulundu. Hadise'nin 'Sıfır tolerans" şarkısında, "Sen hep bira yalandın" sözlerinin ardından "Biraz değil çoook yalandın" demesi ünlü şarkıcının hayranları tarafından "Mehmet Dinçerler'e gönderme" olarak yorumlandı. İşte o anlar...