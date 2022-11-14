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Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti: "Zenginliğin böylesi"

Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti: "Zenginliğin böylesi"
14.11.2022 13:18

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Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, kızıyla Miami'de yaşıyor. Amerika’nın Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası, Ahu Tuğba’nın eviyle arabasını da yutmuştu geçtiğimiz ay. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Ahu Tuğba her şeyini bırakıp kızı Anjelik ile birlikte güneye doğru gitmişti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu gördükleri karşısında şoke oldu. Son çıkan fırtınada Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balığı geçti o anlar "Zenginliğin böylesi" yorumlarına eneden oldu.

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Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti. Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ünlü oyuncusu Ahu Tuğba bir süredir kızı Anjelik ile ABD'nin Florida ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak 100'ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'yı da zor durumda bırakmıştı.

Tuğba evi su basınca kızını da alıp apar topar son anda evden çıkmıştı. Evi ve arabası sular altında kalan Ahu Tuğba yeni bir fırtına yüzünden zor durumda kaldı. Arabasının içindeyken fırtınaya yakalanan Tuğba çektiği görüntüleri Al Sana Haber'e gönderdi.

Tuğba o anlarda gördükleri karşısında şoke oldu. Ahu Tuğba'nın bulunduğu yerin önünden köpek balıkları geçti.

Sunucular da o anlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Zenginliğin böylesi" yorumları yaptı.

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu.

Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle sık sık gündeme geliyor.

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