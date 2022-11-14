Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti: "Zenginliğin böylesi"

Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balıkları geçti o anlar herkesi şoke etti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, kızıyla Miami'de yaşıyor. Amerika’nın Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası, Ahu Tuğba’nın eviyle arabasını da yutmuştu geçtiğimiz ay. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Ahu Tuğba her şeyini bırakıp kızı Anjelik ile birlikte güneye doğru gitmişti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu gördükleri karşısında şoke oldu. Son çıkan fırtınada Ahu Tuğba'nın evinin önünden köpek balığı geçti o anlar "Zenginliğin böylesi" yorumlarına eneden oldu.