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Selin Ciğerci bir değişti pir değişti! Son halini gören tanıyamadı

Selin Ciğerci bir değişti pir değişti! Son halini gören tanıyamadı
20.09.2022 00:45 - Son Güncelleme: 20.09.2022 00:58

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Selin Ciğerci bir değişti pir değişti! Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen haftalarda ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Verdiği kiloların ardından yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Ciğerci'nin son halini görenler tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu sen olamazsın", "Tanıyamadım" yorumlarını yaparken Ciğerci'nin yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. İşte estetiğin dozunu kaçıran Selin Ciğerci'nin son hali...

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