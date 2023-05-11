Selen Görgüzel detone oldu tepki yağdı! "Kayahan mezarında ters döndü"

Hamdi Alkan'ın eski eşiydi... Selen Görgüzel ile Işın Karaca birbirine girdi ortalık yangın yerine döndü, sosyal medyada, "Kayahan mezarında ters döndü" , "Merve Boluğur'un pabucunu damar atar" gibi yorumlar yağdı. Hamdi Alkan ile biten evliilğinin ardından hem sosyal medya paylaşımları hem de itiraflarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel sahne aldığı bir mekanda Kayahan'ın Seni Versinler Ellere şarkısında detone oldu. O anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken Işın Karaca'dan gelen tepki dikkat çekti.