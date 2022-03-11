Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile evleniyor! Yedinci evliliğe evet dedi

Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evleniyor iddiası şoke etti. Sinan Engin hariç geri kalan evlilikleri hakkında 'onları saymıyorum' demişti... Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'aşk' açıklamasının ardından Seda'dan bomba haber geldi. İddiaya göre ilk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcı Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den sahnede evlilik teklifi aldı. 59 yaşındaki Seda Sayan 1990 - 1995 yılları arasında Sinan Engin'le evli kaldı ve bu evlilikten Oğulcan Engin adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. İşte detaylar...