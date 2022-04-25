RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan Çağlar Ökten çifti evlendi! Kadırgalının kocasının dudağına öpücük kondurduğu anlar kamerada

Seda Sayan Çağlar Ökten çifti evlendi! Kadırgalının kocasının dudağına öpücük kondurduğu anlar kamerada
25.04.2022 12:00

OTOMATİK OYNAT

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Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise sosyal medyada olay oldu. Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten önceki akşam evlendi. Nikahta gelin Seda'nın bile önüne geçen bir isim vardı; Safiye Soyman... Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman'ın kıyafeti sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Safiye Soyman'ın karnındaki şişliğe ise 'hamile mi?' yorumları yapıldı. Sadece yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir tören yapan ikilinin ilk öpücüğü de ortaya çıktı.

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