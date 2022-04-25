RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise olay oldu: 'Disco topu'

Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise olay oldu: 'Disco topu'

Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise sosyal medyada olay oldu. Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten önceki akşam evlendi. Nikahta gelin Seda'nın bile önüne geçen bir isim vardı; Safiye Soyman... Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman'ın kıyafeti sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Safiye Soyman'ın karnındaki şişliğe ise 'hamile mi?' yorumları yapıldı. Sadece yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir tören yapan ikilininilk öpücüğü de ortaya çıktı.

25.04.2022 11:05 - Son Güncelleme: 25.04.2022 11:28
Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten’in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı’nın nikah şahidi Safiye Soyman’ın kıyafeti ise olay oldu: ’Disco topu’

PRAG'DA PLANLANDI, VİZEYE TAKILDI

Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise olay oldu... 59 yaşındaki Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti. 7 Mayıs'ta Prag'ta planlanan nikah, vizede yaşanan sıkıntı nedeniyle İstanbul'da gerçekleşti.
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Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten’in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı’nın nikah şahidi Safiye Soyman’ın kıyafeti ise olay oldu: ’Disco topu’

ŞAHİTLER...

Sayan'ın şahidi Safiye Soyman ile Esra Özmen, Ökten'inki ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun oldu. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gidecek.

Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten’in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı’nın nikah şahidi Safiye Soyman’ın kıyafeti ise olay oldu: ’Disco topu’

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Seda Sayan'ın gözlerden uzak nikahından yeni görüntüler de ortaya çıktı. Gazete Magazin'in haberine göre; nikahın ardından eğlenen Sayan ve Ökten'in öpüştüğü bir video sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten’in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı’nın nikah şahidi Safiye Soyman’ın kıyafeti ise olay oldu: ’Disco topu’

Seda Sayan'ın yakın dostu Safiye Soyman tarzıyla resmen nikahın önüne geçti. Yıldız detaylı bir takım giyen Safiye Soyman'ı görenler gelini unuttu. Safiye Soyman sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten’in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı’nın nikah şahidi Safiye Soyman’ın kıyafeti ise olay oldu: ’Disco topu’

KIYAFETE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Soyman'ın tarzına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Safiye'nin hali ne öyle disko topuna dönmüş
Safiye hamile mi?
Jel tırnak yaptırdığım ilk gün ben de Safiye gibi oluyorum
Safiş cidden gelin kız kardeşi gibi giyinmiş
Safiye yakası tüylü pijama giymiş

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