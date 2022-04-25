Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise olay oldu: 'Disco topu'
Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise sosyal medyada olay oldu. Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten önceki akşam evlendi. Nikahta gelin Seda'nın bile önüne geçen bir isim vardı; Safiye Soyman... Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman'ın kıyafeti sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Safiye Soyman'ın karnındaki şişliğe ise 'hamile mi?' yorumları yapıldı. Sadece yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir tören yapan ikilininilk öpücüğü de ortaya çıktı.
25.04.2022 11:05 - Son Güncelleme: 25.04.2022 11:28
PRAG'DA PLANLANDI, VİZEYE TAKILDI
Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten'in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı'nın nikah şahidi Safiye Soyman'ın kıyafeti ise olay oldu... 59 yaşındaki Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti. 7 Mayıs'ta Prag'ta planlanan nikah, vizede yaşanan sıkıntı nedeniyle İstanbul'da gerçekleşti.
ŞAHİTLER...
Sayan'ın şahidi Safiye Soyman ile Esra Özmen, Ökten'inki ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun oldu. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gidecek.
ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Seda Sayan'ın gözlerden uzak nikahından yeni görüntüler de ortaya çıktı. Gazete Magazin'in haberine göre; nikahın ardından eğlenen Sayan ve Ökten'in öpüştüğü bir video sosyal medyada gündem oldu.