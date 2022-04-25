Seda Sayan ile 7. eşi Çağlar Ökten’in ilk öpücüğü ortaya çıktı! Kadırgalı’nın nikah şahidi Safiye Soyman’ın kıyafeti ise olay oldu: ’Disco topu’

KIYAFETE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Soyman'ın tarzına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Safiye'nin hali ne öyle disko topuna dönmüş

Safiye hamile mi?

Jel tırnak yaptırdığım ilk gün ben de Safiye gibi oluyorum

Safiş cidden gelin kız kardeşi gibi giyinmiş

Safiye yakası tüylü pijama giymiş