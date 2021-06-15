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Seçkin Piriler ‘üstsüz’ paylaşımıyla şaşırttı

Seçkin Piriler ‘üstsüz’ paylaşımıyla şaşırttı
15.06.2021 22:55
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Eski manken Seçkin Piriler, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. Denize karşı verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Seçkin Piriler'in iddialı paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. Piriler için 'Seçkin Piriler'den üstsüz poz' yorumları yapılırken gerçek bambaşka çıktı.


osyal medyayı oldukça aktif kullanan eski manken Seçkin Piriler, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Yaz aylarının gelmesiyle tatile çıkan ve bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulan Piriler, bu kez deniz kenarında verdiği pozla gündem oldu.

Halka açık bir yerde denize yüzünü dönen Seçkin Piriler, arkadan çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.

Şortunun üstüne bir şey giymediği görülen Piriler'in bu fotoğrafı bazı Instagram sayfalarında 'Seçkin Piriler'den üstsüz poz' yorumlarıyla paylaşıldı.

Ancak Seçkin Piriler, çok konuşulan paylaşımının altına düştüğü notla gerçeği açıkladı. Piriler, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına "Yüksel bel şort giyersen mayokini görünmez olur" notunu ekledi.

İşte Seçkin Piriler'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı…

Cüretkar paylaşım! ‘Seçkin Piriler'den üstsüz poz’ yorumları yapıldı gerçek bambaşka çıktı gören dönüp bir daha baktı

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