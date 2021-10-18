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Şarkıcı Zara kızını paylaştı! Sosyal medya onu konuştu…

Şarkıcı Zara kızını paylaştı! Sosyal medya onu konuştu…
18.10.2021 22:07 - Son Güncelleme: 18.10.2021 22:07
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Güçlü sesi ve yorumuyla kendine hayran bırakan Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 2012 Mart ayında Akif Beki ile dünyaevine giren ve 2016'da boşanan şarkıcı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Dila ile bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Aralık 2012'de kız bebek annesi olan Zara'nın paylaşımı sosyal medyaya damga vururken şarkıcının kızı Dila'yı gören hayran kaldı. Öte yandan anne-kızın benzerliği de çok konuşuldu. İşte Zara'nın gözlerden sakındığı güzeller güzeli kızı Dila...

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