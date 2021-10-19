"Bu ben daha ölmedim pozu mu?" Bennu Gerede’den cesur paylaşım!

Bennu Gerede göğsünü gere gere verdiği 'ya kurban olursun ya da cinsel enerjine dokunursun' pozuyla sosyal medyanın dilinde! Geçtiğimiz günlerde oğlu Daren Gerede Erkaya'nın kendisinden 22 yaş büyük Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bennu Gerede yaşını takipçileri ile paylaşırken bir de hayattan kendine çıkardığı bir not kaleme aldı. Gerede'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi. 2 çocuk annesinin paylaşımına, "Bu ben daha ölmedim pozu mu?" yorumları yapıldı.