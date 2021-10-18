En doğal halini yayınlayan Nebahat Çehre o pozu dakikalar içinde sildi! Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızlara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yattığı yerden çektiği bir selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan oyuncu, en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Ancak sıfır makyaj objektif karşısına geçen Çehre, söz konusu fotoğrafı dakikalar içinde sildi. Çehre'nin bu hamlesi 'Fotoğrafı yanlışlıkla paylaştı' şeklinde yorumlanırken 77 yaşındaki oyuncunun pürüzsüz cildi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Nebahat Çehre'nin filtresiz, photoshopsuz yayınladığı makyajsız hali...