Haberler Magazin Videoları En doğal halini yayınlayan Nebahat Çehre o pozu dakikalar içinde sildi! Gören dönüp bir daha baktı

En doğal halini yayınlayan Nebahat Çehre o pozu dakikalar içinde sildi! Gören dönüp bir daha baktı

En doğal halini yayınlayan Nebahat Çehre o pozu dakikalar içinde sildi! Gören dönüp bir daha baktı
18.10.2021 11:31 - Son Güncelleme: 18.10.2021 11:31
Ana Sayfa 03:04
"Siyasi cinayet" iddiaları!
Ana Sayfa 00:12
Rapçi Murda gözaltına alındı!...
Ana Sayfa 00:28
Sena Altan’ın son görüntüleri...
Ana Sayfa 00:55
Afrika turu başladı! Başkan...
Ana Sayfa 00:41
Demet Akalın, Okan Kurt için...
Ana Sayfa 04:02
Trabzonspor - Fenerbahçe | MAÇ...
Ana Sayfa 01:04
Beşiktaş'ta milyonluk kaza!
Ana Sayfa 01:29
Mardinli Marilyn Monroe,...
Ana Sayfa 00:12
Hande Yener'in kırmızı sahne...
Ana Sayfa 01:18
Türkiye genelinde taksi ve...
Ana Sayfa 02:14
Şimdi çiftçilik yapsa da bakın...
Ana Sayfa 01:49
İzmir'de düğünde çıkan kavgada...

En doğal halini yayınlayan Nebahat Çehre o pozu dakikalar içinde sildi! Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızlara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yattığı yerden çektiği bir selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan oyuncu, en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Ancak sıfır makyaj objektif karşısına geçen Çehre, söz konusu fotoğrafı dakikalar içinde sildi. Çehre'nin bu hamlesi 'Fotoğrafı yanlışlıkla paylaştı' şeklinde yorumlanırken 77 yaşındaki oyuncunun pürüzsüz cildi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Nebahat Çehre'nin filtresiz, photoshopsuz yayınladığı makyajsız hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA