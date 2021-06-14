Şarkıcı İzel Çeliköz’den çok konuşulacak açıklamalar: İki aylık param kaldı

Geçtiğimiz günlerde mayolu paylaşımıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İzel, şimdi ise çarpıcı açıklamalarıyla çok konuşuldu. İş ve özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan şarkıcı, geçirdiği ağır hastalık dönemiyle ilgili konuştu. "6 ay kadar sağlık sorunu yaşadım" diyen İzel, yaşadığı maddi krizi tüm samimiyetiyle paylaştı. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı İzel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı mayolu paylaşımıyla çok konuşulmuştu. İzel şimdi ise 'Magazin D Pazar'a yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. 'Genç sevgili severim' açıklamasıyla çok konuşulan İzel yaşadığı sıkıntılı günleri ve maddi krizi tüm samimiyetiyle paylaştı. İşte İzel'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları…

Ağır bir hastalık dönemi geçiren ünlü şarkıcı İzel, "6 ay kadar sağlık sorunu yaşadım. Bir operasyon geçirdim, çok değişik bir hastalık... Adını bile şu an söyleyemiyorum lenf bezlerim alındı! Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'hadi' dedim. 'Artık çıkıyorum sokağa' bir anda başımıza korona geldi" ifadelerini kullandı.

"KANSER DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakkımda 'kanser' dedikodusu çıkmış... Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş 'İzel kanser mi oldu' diye... Annem de rahatsız bu soru onu iyice kötüleşti. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. 'İzel sen kansersin bize yalan söylüyorsun' demeye başladı."

"MÜZİĞE KÜSMEDİM"

"Ben ortadan kaybolunca artık biri bir taş attı ortaya böyle bir şey yayıldı. Ben kanser değilim! Müziğe küsmedim. Mümkün değil, müzik olmazsa yaşayamam. Müziksiz ve aşksız mümkün değil."

"YAŞ LİMİTİM 10"

"'Genç sevgili' sözlerim çok tepki çekti. Çok güzel bir röportaj yaptık röportaj sonunda muhabir arkadaşım dedi ki 'Bundan sonra nasıl erkeklerle görüşeceksin?' Ben de 'muhtemelen benden biraz küçük olur, 5-6 yaş mantık çerçevesinde, benim limitim 10' dedim. Sonra çok tepki geldi."

"O zaman biraz üzülmüştüm çünkü çok ağır tepkiler geldi. Önce 'sen kendine bak, anneanneme dönmüşsün' falan dediler. Yani orada hakaret ettiğini zannediyor. Ama insanın anneannesi çok tatlıdır, kendi anneanne neden hakaret ediyorsun. Birisi çok ağır laf etmişti onu mahkemeye verdim. 'Pedofili'

"İKİ AYLIK PARAM KALDI"

"Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti."

"ARABAMI SATTIM "

"Arabamı sattım. Ufak bir miktarda kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Mutluluğun formülü bence ahlak, vicdan, adalet ve aşk…"