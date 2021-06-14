Manken Özge Ulusoy’un estetiği abartınca bambaşka biri oldu! Bakın kime benzetildi… Değişimiyle sık sık gündem olan ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda ilk estetik ameliyatını olduğunu açıklayarak "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" demişti. Yakın zamanda ameliyat masasına yattığı bilinen ünlü model, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Ulusoy'un değişimi ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Ulusoy'u tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları, mankeni yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Bu sen olamazsın" yorumları yapılırken Ulusoy, Ceylan ve Yonca Evcimik'e benzetildi.