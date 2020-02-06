Şarkıcı Göksel kendisinden bir hayli genç olan sevgilisiyle görüntülendi. Kameralara yakalanan Göksel mahçup tavırlar sergiledi. Göksel muhabirlerin evlilik sorularına ise tepki gösterdi. İşte o anlar...
Şarkıcı Göksel genç sevgilisiyle yakalandı! İşte Göksel ve genç sevgilisi06.02.2020 17:44
- Şarkıcı Göksel genç sevgilisiyle yakalandı! İşte Göksel ve genç sevgilisi
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