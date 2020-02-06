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Şarkıcı Göksel genç sevgilisiyle yakalandı! İşte Göksel ve genç sevgilisi

Şarkıcı Göksel genç sevgilisiyle yakalandı! İşte Göksel ve genç sevgilisi

06.02.2020 17:44

Şarkıcı Göksel kendisinden bir hayli genç olan sevgilisiyle görüntülendi. Kameralara yakalanan Göksel mahçup tavırlar sergiledi. Göksel muhabirlerin evlilik sorularına ise tepki gösterdi. İşte o anlar...


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