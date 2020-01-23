Şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor! Evlilik danışmanı da işe yaramadı... 23.01.2020 13:42

Ailesini kameralardan uzak tutmak için her fırsatta olağanüstü çaba sarf eden Emrah geçtiğimiz günlerde estetikli haliyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2014 senesinde Sibel Erdoğan'la nikah masasına oturan şarkıcı Emrah hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Emrah 6 yıl önce evlendiği Sibel Erdoğan'la boşanma kararı aldı. İşte detaylar...

Uzun süredir aşk yaşayan Emrah ve Sibel Kirer, 16 Haziran 2014 tarihinde evlenmişlerdi. Bir kanalda yayınlanan magazin haberine göre; Emrah 6 yıl önce evlendiği Sibel Erdoğan'la boşanma kararı aldı.

Evlilikte ilk çatırdamanın 1 yıl önce başladığı ifade edildi. Ünlü çiftin arasındaki kavgaların sona ermemesi sonucunda çift terapistine gitmeye karar verdiler. Ancak kaçınılmaz son geldi çattı. Fikir ayrılıkları ve şiddetli geçimsizlik devam edince Emrah ve Sibel Erdoğan boşanma karar aldı. Henüz hukuki sürecin başlamadığı fakat Sibel Erdoğan'ın avukatlarıyla görüşmeye başladığı ve anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı. Çiftin hala aynı evde yaşadığı ve çekişmeli bir boşanma olmayacağı da konuşulanlar arasında.

"EMİN MİSİN?"

2011 yılında tanışan Emrah ve Sibel Erdoğan, Haziran 2014'te Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturmuştu. 70 kişinin katıldığı nikahta çiftin "evet" dediği sırada led ekrana "emin misin?" yazısı gelmişti. Törenin hemen ardından Emrah'ın "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi aşk filmi" dediği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi led ekranda yayınlanmıştı. Düğünden romantik kareler günlerce manşetlerden düşmemişti.