Şarkıcı Berkay Şahin'in 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı! Aylık bin lira gelirle lüksünden geri kalmıyor...

Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündeme gelmiş, aylık gelirinin bin lira olduğunu belirtmesi ile günlerce konuşulmuştu. "Aylık gelirim bin lira" diyen Berkay Şahin'in eşine ve kendisine aldığı lüks otomobillerle gösterişe devam etmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken, Şahin ailesinin garajına yeni bir araç daha eklendi. Aylık bin lira geliri olan Berkay'ın yeni arabasının değeri 2 milyon TL!

Son zamanlarda lüks arabaları ile dikkat çeken şarkıcı Berkay, yeni oyuncağı için kesenin ağzını açtı.

Ünlü popçu, 2 milyon TL'ye son model Porsche Taycan 4s marka spor araba aldı. Kızı Araya ile arabasını inceleyen Berkay'ın, aracının plakasına eşi ve kızlarının isimlerinin baş harflerini (AOZ) yazdıracağı öğrenildi.