Kuruluş Osman'da alplerin pabucunu dama atacak transfer! Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov...

Kuruluş Osman'da alplerin pabucunu dama atacak transfer! Akıbetleri tek tek değiştiriyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kadrosuyla büyük beğeni topladı. Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberleri geliyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından diziye katılan ünlü bir ismin haberini Kuruluş Osman izleyicileriyle paylaştı. Mehmet Bozdağ paylaşımında "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" ifadelerine yer verdi.

Kuruluş Osman alplerin pabucunu dama atacak transfer bombasını patlattı. Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda kadrosuna pek çok ünlü ismi dahil etti. Cüneyt Arkın'dan Tamer Yiğit'e, Seçkin Özdemir'den Erkan Avcı'ya, Seray Kaya'dan Kanbolat Görkem Arslan'a kadar birçok ismi kadrosuna katan diziye ünlü bir isim daha katılıyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ dünyaca ünlü kick boks ustası Zabit Samedov'un Kuruluş Osman dizisine katıldığı müjdesini izleyicilerle paylaştı. İzleyiciler Zabit Samedov'un dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak etmeye başladı.

KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...

Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.

Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.

Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.

Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?