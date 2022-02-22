Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle Berkay Ateş'in kız arkadaşını merak ederek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. 34 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi ünlü olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Berkay Ateş ile sevgilisi Simge Aköz...