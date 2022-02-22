Haberler Magazin Videoları Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Duyan inanamadı Cansu Dere’nin partneri meğer…
22.02.2022 13:19

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:24
Burak sağ gösterip sol vurdu o...
Ana Sayfa 00:40
Şoke eden ölüm! Anaokul...
Ana Sayfa 02:31
10 yıl vadeyle 100 milyonluk...
Ana Sayfa 01:27
Ortaokul, konutlar ve sivil...
Ana Sayfa 00:28
İyi Partili Sönmez'in ölümünde...
Ana Sayfa 01:32
Survivor'da kavga! Yasin ile...
Ana Sayfa 00:30
Survivor'da çığlıklar...
Ana Sayfa 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 00:24
Pelin Karahan'dan cesur...
Ana Sayfa 04:23
Putin’den gerilimi...
Ana Sayfa 10:53
Başkan Erdoğan Senegal’de
Ana Sayfa 00:08
Buse Varol’dan imaj...

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in gözünden sakındığı sevgilisi kendisinden de ünlü! Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle Berkay Ateş'in kız arkadaşını merak ederek "Berkay Ateş'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. 34 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi ünlü olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Berkay Ateş ile sevgilisi Simge Aköz...

Magazin Videoları
SON DAKİKA