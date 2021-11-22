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Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı: O kadın seni benden alamaz

Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı: O kadın seni benden alamaz
22.11.2021 18:28
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Traktör kazası sonları oldu
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Taksici yolcu taşırken...
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Yolun karşısına geçmeye...

Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı nefes kesti. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 39. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ize yayınlandı. Fragmanda, Aras'ın yalanları ortaya çıkınca Asya yeni bir karar almak zorunda kalıyor. Volkan ise bu durumu fırsat bilerek Asya'yı yalnız bırakmıyor. Asya'ya kendini affettirmeye çalışan Aras ise büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Peki ikili arasındaki bu durum onları nasıl bir sona hazırlayacak? İşte Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı…

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