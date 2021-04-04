Saba Tümer kahkahasını sattı videoyu gören Kuşum Aydın'dan yorum gecikmedi! İşte 90 bin TL'lik kahkaha...

Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik hakkında yaptığı espriyle gündeme gelen ve ardından da neden çocuk sahibi olmadığını açıklayan Saba Tümer, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü sunucu Saba Tümer daha önce de sigortalatmış olduğu kahkahasını NFT yoluyla 90 bin TL'ye sattı. Elde ettiği geliri sosyal sorumluluk projelerine harcayacak olan Saba Tümer'in kahkaha videosuna ilk yorum Kuşum Aydın'da geldi.

Saba Tümer kahkahasını sattı videoya ilk yorum Kuşum Aydın'dan geldi. Şen kahkahası ile tanınan ünlü sunucu Saba Tümer, son zamanlarda birçok ünlü ismin NFT yolu ile satışa çıkardığı şeylere bir yenisini ekledi.

Meşhur kahkahasını sattığını duyuran Saba Tümer, satışından 90 bin TL elde ettiğini yazdı. Ünlü sunucu, bu bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Tümer, gönderisine şu notu düştü:"Dünyada bir ilk. Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story (hikaye) bölümünde paylaşacağım."

Tümer'e ünlü isimlerden yorum gecikmedi. Kuşum Aydın, Nilgün Belgün, Behzat Uygur gibi isimler hem gülümsedi hem de tebrik mesajları attı.