Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalandı! İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova'yı da Ebru Gündeş'le aldatmıştı: "Baykuş, ayı..."

Reza Zarrab'la Hadise'nin mesajları ifşalandı! İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova'yı da Ebru Gündeş'le aldatmıştı... Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın adı skandallarla anılıyor. Hadise ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü geçtiğimiz yıl. Olayla ilgili zaman zaman Seren Serengil'den Hadise'ye 'metres' göndermesi geliyordu ancak bu kez ortaya atılanlar gündemi sarstı. Yıllar önce Reza Zarrab, Azeri kızı Günel olarak tanıdığımız Günel Zeynalova ile aşk yaşamış, ikili evlilik hazırlığındayken Zeynalova ihanetle sarsılmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili paylaşımı da dikkat çekmişti Zeynalova'nın... İşte Hadise ile Reza Zarrab'ın Whatsapp konuşması...