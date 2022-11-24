Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalandı! İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova'yı da Ebru Gündeş'le aldatmıştı: "Baykuş, ayı..."
Reza Zarrab'la Hadise'nin mesajları ifşalandı! İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova'yı da Ebru Gündeş'le aldatmıştı... Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın adı skandallarla anılıyor. Hadise ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü geçtiğimiz yıl. Olayla ilgili zaman zaman Seren Serengil'den Hadise'ye 'metres' göndermesi geliyordu ancak bu kez ortaya atılanlar gündemi sarstı. Yıllar önce Reza Zarrab, Azeri kızı Günel olarak tanıdığımız Günel Zeynalova ile aşk yaşamış, ikili evlilik hazırlığındayken Zeynalova ihanetle sarsılmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili paylaşımı da dikkat çekmişti Zeynalova'nın... İşte Hadise ile Reza Zarrab'ın Whatsapp konuşması...
"BAYKUŞ, AYI VE BILDIRCIN..."
Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalandı! İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova'yı da Ebru Gündeş'le aldatmıştı...
Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.
Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'