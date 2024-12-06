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Restoranda facia: MasterChef jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu’na 5 yıl 6 ay hapis cezası!
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Restoranda facia: MasterChef jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu’na 5 yıl 6 ay hapis cezası!

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 16:04

2022 yılında ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait Beşiktaş'taki restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. 7 sanıklı dava karara bağlandı. MasterChef Jüri Üyesi Somer Sivrioğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 sanık, yargılandıkları davada 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar.

İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı.

Şef Somer Sivrioğlu (DHA)

ŞEF SİVRİOĞLU'NA 5 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Şef Somer Sivrioğlu (DHA)


Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.

Şef Somer Sivrioğlu (DHA)

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti.

Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.

Restoranın çöken istinat duvar (Takvim.com.tr/Arşiv)

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.

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