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Rahatsızlanan Seda Sayan hasta yatağında bile aşkını haykırdı! "Hastayım"

Rahatsızlanan Seda Sayan hasta yatağında bile aşkını haykırdı! "Hastayım"
29.05.2023 18:25 - Son Güncelleme: 29.05.2023 18:26

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Seda Sayan'dan korkutan haber! Hasta yatağında bile aşkı Çağlar Ökten'i unutmadı o mesaj ortalığı salladı. 60 yaşındaki Seda Sayan'dan hayranlarını üzen bir paylaşım geldi. Hafta içi her sabah gündüz kuşağı programı sunan Seda Sayan, yayın öncesi fenalaştı. Klima çarpan sanatçıya serum takıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan, serum takılı kolu ile çektiği görüntüsünü "Klima fena çarptı, yayın öncesi serum" notu ile paylaştı. Ardından eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Seda Sayan'a "Aşk kadını" , "Hasta ama kocasını unutmuyor" , "O da sana hasta" yorumları yapıldı.

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