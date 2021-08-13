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Rachel Araz Kiresepi ölümden döndü! Sosyetik güzel saniye farkıyla hayata tutundu

Rachel Araz Kiresepi ölümden döndü! Sosyetik güzel saniye farkıyla hayata tutundu
13.08.2021 15:05
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Rachel Araz Kiresepi büyük tehlike atlattı. Evinde üst kattaki boy aynası merdivenden uçup paramparça olan sosyetik güzel, 1 saniye farkla ölümden kurtuldu


Sosyetik sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, yeni taşındığı evinde ölümden döndü. İş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz, önceki gün evinin üst katından aşağı indikten sonra duyduğu gürültüyle neye uğradığını şaşırdı.

'ORTADAN İKİYE YARILACAKTIM'
Üst katta bulunan boy aynası bir anda merdiven boşluğundan aşağı düştü. Bir saniye farkla ölümden dönen Araz ise, o anlarını Instagram'dan paylaşarak korku dolu anlarını anlattı. Merdivenlerdeki paramparça olmuş aynayı fotoğraflayan sosyetik güzel, "Tam bir saniyeyle kurtuldum. Ortadan ikiye yarılacaktım resmen. Boy ayna tek parça yukarıdan üzerime uçtu resmen. Allah korudu, gerçekten verilmiş sadakam varmış diye düşünüyorum. Ben hadi kaçtım ya çocuklar orada olsaydı neler olurdu. Düşündükçe en çok ona üzüldüm. Her şey insanlar için, kötü enerjiyse bunun adı çıktı diyelim" diyerek başından geçen felaketi takipçileriyle paylaştı.

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