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Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son haline bakın! Estetikle bambaşka oldu gören tanıyamadı: "Sana ne olmuş böyle"

Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son haline bakın! Estetikle bambaşka oldu gören tanıyamadı: "Sana ne olmuş böyle"
13.03.2023 17:14 - Son Güncelleme: 13.03.2023 17:14

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Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son haline bakın! Estetikle bambaşka oldu gören tanıyamadı, "Sana ne olmuş böyle" yorumları yapıldı. Kadrosunda Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi. Karakterleri lakaplarıyla hafızalara kazınan Pis Yedili dizisinin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ı tanımak neredeyse imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medya gündeminde.

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