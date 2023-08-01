Biri dünyanın en tanınmış şarkıcılarından Shakira, diğeri ise dünyanın en iyi futbolcularından Gerard Pique... Ünlü şarkıcı ve eski futbolcunun yaşadıkları son döneme adeta damga vurmuştu. Pique, Shakira'yi Clara Chia ile aldatmıştı.

Aldatmanın ardından yaşananlar ise bir anda dünyanın gündemine oturmuştu. Daha sonra Shakira'nın adı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'la anılmıştı. Bütün bu hikayenin ardından halk Shakira'yı haklı bulmuştu.

SHAKIRA TEZAHÜRATLARI!

Shakira'yı aldatmasıyla akıllara kazınan Pique, geçtiğimiz akşam katıldığı etkinlikte sahneye çıkınca halk tepki gösterdi. Mikrofonu alan ünlü futbolcu, tam bir şeyler söyleyeceği anda "Shakira" diyerek yuhalandı. Seyircilere ısrarlı Shakira tezahüratına karşı dayanamayan Pique, etkinliği terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan halk "Waka Waka" ile başlayan eğlence Shakira şarkılarıyla devam etti.