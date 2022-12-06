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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Yakışıklı oyuncudan açıklama geldi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Yakışıklı oyuncudan açıklama geldi
06.12.2022 18:40 - Son Güncelleme: 06.12.2022 18:42

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Hadise hakkında yeni aşk...

Şu sıralar Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz ile bir dönem Hadise'yle yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer bulan Kaan Yıldırım, hakkında çıkan ayrılık iddialarını bir paylaşım yaparak yalanladı. Yıldırım paylaşımında, ''yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldim ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz.Lütfen rahat bırakın bizi'' ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

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