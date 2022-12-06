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Nihat Doğan oğluna vereceği ismi açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Nihat Doğan oğluna vereceği ismi açıkladı! Duyan şaştı kaldı
06.12.2022 18:48 - Son Güncelleme: 06.12.2022 18:48

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Sevim Alan'la birbirine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre; Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste cinsel ilişkiye girdi. Bunun üzerine Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği öne sürüldü. Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt veren ünlü çift şu sıralar çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Nihat Doğan, doğacak olan erkek çocuklarına vereceği ismi açıkladı. Doğan'ın çocuğunun ismini öğrenenlerin yaptığı ilk şey ise sözlüğe bakmak oldu.

Magazin Videoları

TV8'de yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı programa konuk olan Nihat Doğan, doğacak olan oğluna hangi ismi vereceğini açıkladı. Ünlü türkücü, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş."

"Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Batıgan' olacak." dedi. Nihat Doğan anlamı merak edilen Batıgan ismini manasını da şu sözler ile açıkladı: Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek.

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