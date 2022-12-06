Nihat Doğan oğluna vereceği ismi açıkladı! Duyan şaştı kaldı

TV8'de yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı programa konuk olan Nihat Doğan, doğacak olan oğluna hangi ismi vereceğini açıkladı. Ünlü türkücü, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş."

"Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Batıgan' olacak." dedi. Nihat Doğan anlamı merak edilen Batıgan ismini manasını da şu sözler ile açıkladı: Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek.