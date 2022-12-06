Nihat Doğan oğluna vereceği ismi açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Sevim Alan'la birbirine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre; Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste cinsel ilişkiye girdi. Bunun üzerine Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği öne sürüldü. Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt veren ünlü çift şu sıralar çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Nihat Doğan, doğacak olan erkek çocuklarına vereceği ismi açıkladı. Doğan'ın çocuğunun ismini öğrenenlerin yaptığı ilk şey ise sözlüğe bakmak oldu.