Pınar Altuğ'un yoga yaptığı anlara tepki yağdı! İşte o anlar

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını takan ve kariyerine oyuncu olarak devam eden Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yoga yaptığı anlara ait görüntüleri yayınlayan Altuğ'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Eşiniz kıskanmıyor mu?" diye sorarken bir başkası "Yaşımıza göre mi davransak acaba" dedi. Altuğ ise tepkilere tek tek yanıt verdi.