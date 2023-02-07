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Pınar Altuğ'un eşi oyuncu Yağmur Atacan aracına atladığı gibi deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın"

Pınar Altuğ'un eşi oyuncu Yağmur Atacan aracına atladığı gibi deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın"
07.02.2023 17:32

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Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Yağmur Atacan hemen kendini yollara attı ve deprem bölgesine koştu. Pınar Altuğ'un ise herkesten de bir ricası vardı.

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Kahramanmaraş depremleri sonrası Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kolları sıvadı. Deprem bölgesine doğru yola çıkan Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un ise herkesten de bir ricası vardı. İşte haberin detayları...Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.En çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

YOLA ÇIKTI

Kahramanmaraş depremi sonrası spor ve magazin dünyasının pek çok ismi kolları sıvadı.O isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu.Yağmur Atacan, depremden en çok zarar illerden biri olan Hatay'a doğru yola koyulduğunu duyurdu.Off-road araçlarıyla gittiklerini söyleyen Atacan, AFAD ile koordineli olduklarını ve ulaşılamayan köylere ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.Eşinin paylaşımını alıntılayan Pınar Altuğ ise "Lütfen AFAD'la koordineli çalışın, yardım edeyim derken işleri zorlaştırmayın" dedi.Yağmur Atacan ise Instagram'ının hikaye bölümünden izin belgesini paylaştı.

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