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Pınar Altuğ’un biricik eşi Yağmur Atacan paylaştı: Bu çamaşırlar yıkanacak

Pınar Altuğ’un biricik eşi Yağmur Atacan paylaştı: Bu çamaşırlar yıkanacak
27.06.2022 01:27 - Son Güncelleme: 27.06.2022 01:47

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Yağmur Atacan, meslektaşı Pınar Altuğ ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan çiftten Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olurken Yağmur Atacan uzun bir süre Instagram'dan uzak durmuştu. Geçen günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti. Hız kesmeyen ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında da yine eşine yer verdi ve Pınar Altuğ'u fena ifşa etti. O anlar ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Yağmur Atacan'ın o paylaşımları...

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