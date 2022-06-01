Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşine bakın ortalığı yakıp kavurdu! Fit haliyle 20’liklere taş çıkardı

Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşine bakın ortalığı yakıp kavurdu! Fit haliyle 20’liklere taş çıkardı

Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşine bakın ortalığı yakıp kavurdu! Fit haliyle 20’liklere taş çıkardı
01.06.2022 09:11

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Yatak odası paylaşımına...

Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle spor paylaşımlarıyla çok konuşulan Altuğ, bu kez yatak odasında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Altuğ'un ortalığı yakıp kavuran yatak odası pozu...

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