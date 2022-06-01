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Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat babasının kopyası!

Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat babasının kopyası!
01.06.2022 10:18

OTOMATİK OYNAT

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Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat babasının kopyası! Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin arasını açmıştı, Uzay Heparı'nın 28 yıl önce biten hayatı tam bir trajedi... Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu'nun 25 yıl boyunca küs kalmasına neden olan, aşk ilişkileri ve evliliğiyle de hala zaman zaman gündeme gelen Uzay Heparı'nın kim olduğu merak ediliyor. 1994 yılında kaybettiğimiz sanatçının hayat hikayesi, biraz üzücü ve çokça trajik. Ama en çok da imzasını attığı besteler, aranje ettiği şarkıları dinlerken anıyoruz onu. Ölmeden önce eşinin hamile olduğunu öğrenen Uzay Heparı'nın oğlu Uzay Kanat Heparı babasının birebir aynısı. Üstelik onu ekranlardan da tanıyoruz...

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