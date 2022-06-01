Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşine bakın ortalığı yakıp kavurdu! Fit haliyle 20’liklere taş çıkardı
Pınar Altuğ yatak odasından paylaştı! Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle spor paylaşımlarıyla çok konuşulan Altuğ, bu kez yatak odasında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Altuğ'un ortalığı yakıp kavuran yatak odası pozu...
01.06.2022 00:13 - Son Güncelleme: 01.06.2022 00:13
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Altuğ, 2009'da da kızı Su Atacan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu.