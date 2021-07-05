Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı

Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı. Çocuklar Duymasınd dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Pınar Altuğ, tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Zaman zaman eşi Yağmur Atacan'la arasındaki 9 yaş farkla eleştirilere maruz kalan Altuğ, sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Her yaz ailesi ile tekneyle maviliklere açılan güzel oyuncu, son olarak kırmızı mayolu pozuyla dikkat çekti. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Altuğ'un tekne pozuna ünlülerden peş peşe yorum geldi.