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Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı

Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı. Çocuklar Duymasınd dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Pınar Altuğ, tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Zaman zaman eşi Yağmur Atacan'la arasındaki 9 yaş farkla eleştirilere maruz kalan Altuğ, sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Her yaz ailesi ile tekneyle maviliklere açılan güzel oyuncu, son olarak kırmızı mayolu pozuyla dikkat çekti. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Altuğ'un tekne pozuna ünlülerden peş peşe yorum geldi.

05.07.2021 16:23 - Son Güncelleme: 05.07.2021 16:35
Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı

Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı! Yaz ayının gelmesi ve koronavirüs kısıtlamalarının kalkması ile ünlüler de plajlara akın etti. Kimileri tekne tatilini tercih etti kimileri ise Türkiye'nin en güzel plajlarında boy gösterdi. İşte ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

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Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı

Pek çok ünlü isim gibi Pınar Altuğ da yaza Bodrum'da 'merhaba' dedi. Altuğ, tatilinin büyük bir kısmını özel tasarım teknesinde geçiriyor.

Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı

46 yaşındaki Altuğ, fit haliyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı

Fırsat bulduğu her anını sporla değerlendiren Pınar Altuğ, teknesinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Pınar Altuğ kırmızı mayosuyla amuda kalktı! Teknesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallayan Pınar'a ünlülerden yorum yağdı

Amuda kalkan Altuğ'un bu pozuna Gamze Erçel, Deniz Akkaya, Ece Vahapoğlu gibi isimlerden yorum gecikmedi.