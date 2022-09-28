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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile İtalya sokaklarından paylaştı

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile İtalya sokaklarından paylaştı
28.09.2022 18:29 - Son Güncelleme: 28.09.2022 18:30

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2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eşi Yağmur Atacan'la İtalya seyahatine çıkan Altuğ, aşk dolu paylaşımları da yapmayı ihmal etmedi. İşte o paylaşımlar

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