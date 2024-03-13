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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 09:29

Pılını pırtını toplayıp Amerika’ya yerleşmişti! Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı! “Komşularımız bayram ediyor”

Adını Feriha Koydum, Gamzsız Hayat, Evlerden Biri gibi yapımlarda rol alan Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya taşınmıştı. Eşi ve kızıyla ABD'de yeni bir hayat kuran Ateş, ramazan öncesi takipçileri için hazırladığı iftar menüsünü de tanıttı. Ateş, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz. Yan komşumuz Brezilyalı, tüm Türk yemeklerinin tadına fazlasıyla bakıyor. Yemek yapıyorum, onların da çok sevdiğini bildiğim için gönderiyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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